L’allarme topi a Selargius è partito nelle scuole di Su Planu al rientro dalle vacanze estive, per poi allargarsi a diversi plessi nel resto della città. Un’emergenza che ha spinto il sindaco Gigi Concu a scrivere alla Città metropolitana.

Nel documento si fa riferimento alla «situazione che, nelle ultime settimane, sta diventando sempre più evidente a Selargius: la presenza di topi in molte zone del nostro territorio. Sono ormai numerose le segnalazioni che arrivano dalla comunità».

«Ciò che ci sta più a cuore è la situazione intorno agli edifici scolastici», scrive ancora Concu. «Le nostre scuole ospitano ogni giorno tanti bambini e ragazzi, e sapere che nelle aree di pertinenza possano esserci roditori ci preoccupa sia per gli aspetti igienico-sanitari sia per la serenità delle famiglie e del personale scolastico».

Da qui la richiesta del Comune al Servizio Antinsetti della Città metropolitana «di programmare, con la maggiore tempestività possibile, un intervento ampio sull'intero territorio comunale, partendo dai plessi scolastici comunali, in particolare nelle relative aree esterne dove il problema origina». E ancora si chiede «di valutare, se possibile, un piano di monitoraggio periodico, per evitare che il problema si ripresenti nei prossimi mesi».

«I nostri uffici – conclude Concu nella lettera – rimangono a disposizione per sopralluoghi, mappature delle zone critiche e per qualsiasi informazione possa servire per organizzare al meglio il lavoro».

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