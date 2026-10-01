Paura questo pomeriggio a Quartu in zona Musicisti. Per cause ancora da accertare un' auto non si è fermata allo stop andando a urtare un altro veicolo che procedeva nel suo senso di marcia. E' successo all'incrocio tra le vie Rossini e Monteverdi.

Una delle due auto, una Polo, nell'impatto si è capottata finendo contro il palo. La conducente è stata soccorsa e portata all'ospedale con il codice giallo. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia locale che hanno esguito i rilievi e che dovranno adesso stabilire l’esatta dinamica e le responsabilità e i vigili del fuoco per estrarre la conducente della Polo dalle lamiere.

L'incrocio, regolato da stop, non rientra tra quelli più pericolosi del territorio, ma occorre prestare attenzione e procedere a bassa velocità. Non essendo considerato tra gli svincoli più a rischio non è regolato dal doppio stop come succede invece in altre zone della città come ad esempio via Porcu-Merello, Cagliari-Dante, Brigata Sassari-Siena. I doppi stop erano stati realizzati proprio per indurre le auto a rallentare e prevenire gli incidenti dovuti alle mancate precedenze.

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