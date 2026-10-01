Grande festa oggi a Quartu per i 100 anni dell'Asilo Steria, la struttura in via XX Settembre gestita dalla Congregazione delle Figlie della Carità che è anche comunità alloggio mamma-bambino e per minori affidati dal Tribunale dei minorenni. Era il 1 ottobre 1926 quando si aprirono le porte del' istituto che in breve tempo arriva ad accogliere anche 400 alunni tra asilo, elementari medie. Alcuni degli alunni di allora erano qui stamattina per celebrare un traguardo così prestigioso in un periodo in cui gli asili gestiti dalle suore fanno fatica ad andare avanti o addirittura in alcuni casi sono costretti a chiudere le porte. "Pensiamo alla storia di questa casa e alla meraviglia che ha vissuto" ha detto il parroco della basilica di Sant'Elena don Alfredo Fadda che ha celebrato la messa assieme a don Davide Collu parroco di San Luca, "a quanti bambini sono passati di qua e a quanti poveri sono stati assistiti. Una struttura che ha attraversato due guerre e di guerre siamo circondati ancora oggi. Ma adesso ci ritroviamo qui per ripartire. Non guardiamo alla situazione attuale con sfiducia ma ripartiamo con la fede e la preghiera". Accanto a lui suor Giuliana Crobu che di questo asilo è l'anima e il cuore ha aggiunto, "siamo contenti di avere qui tanti ex alunni che sono passati in questa scuola e che hanno fatto la storia. Questo per tutti noi è un giorno importantissimo". E poi il taglio di una grande torta. I festeggiamenti per il centenario proseguiranno la settimana prossima con Monumenti aperti in programma sabato 10 e domenica 11 e poi il 16 ottobre con la festa della vendemmia e il 20 novembre con l'orto appeso.

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