Due nuove assunzioni in arrivo. La giunta comunale di Serri ha approvato il Piao 2026-2028, il documento (pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it) che programma organizzazione, personale, formazione, trasparenza e prevenzione della corruzione dell’ente. Tra le principali novità figura il rafforzamento dell’organico del servizio tecnico, con la previsione per il 2026 dell’assunzione a tempo indeterminato di un funzionario architetto e un funzionario ingegnere. Per il 2027 e il 2028 non sono previste ulteriori assunzioni.

Il Comune conta attualmente otto dipendenti, quattro uomini e quattro donne, a fronte di una popolazione di 589 abitanti. Il piano evidenzia inoltre l’assenza di situazioni di eccedenza del personale. Particolare attenzione viene dedicata anche alla formazione, con l’obiettivo di rafforzare le competenze digitali, amministrative e tecniche del personale, e alle pari opportunità, considerata la sostanziale parità numerica tra uomini e donne nell’organico. Sul fronte della trasparenza e della prevenzione della corruzione, il Comune conferma la programmazione già adottata, prevedendo monitoraggi annuali sui principali processi amministrativi a rischio.

(Unioneonline/En.Ne.)

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