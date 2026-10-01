Atto increscioso a Genneruxi. I vandali stavolta hanno preso di mira la targa di marmo dedicata alle persone che hanno perso la vita tragicamente in incidenti stradali. “Piazza Vittime della strada”, questa la dicitura della lastra affissa nel parchetto situato tra via Lione e via dei Vittorini, lastra che è stata completamente distrutta a colpi di pietra. Testimoni oculari (residenti delle palazzine che affaciano di fronte alla piazzetta) hanno visto un folto gruppo di ragazzini prendere a sassate la targa.

È successo pochi giorni fa, di sabato sera, quando solitamente si riuniscono giovanissimi ragazzi per fare baldoria fino a tarda notte. «Dormivo, quando ho sentito rumori forti provenire dalla piazza», racconta un residente, «perciò mi sono affacciato e ho visto dei ragazzini distruggere la targa. Sono rimasto allibito, qui tutti ci tenevano a quello che era un omaggio alle vittime della strada».

I frammenti sono ancora per terra, non sono stati raccolti. L’intitolazione della piazza e lo svelamento della targa risalgono al novembre del 2016, in occasione della "Giornata mondiale delle vittime della strada", con l’obiettivo, tra l’altro, di sensibilizzare i cittadini sul tema fondamentale della sicurezza stradale. Ci furono anche una messa e una fiaccolata. L’Associazione Familiari e Vittime della Strada Ets esprime rammarico: «La targa rappresenta la memoria di tante vite spezzate e il dolore delle famiglie», dice la vicepresidente nazionale Silvia Frisina, «vandalizzare un simbolo dedicato alle vittime significa ferire un luogo di memoria che appartiene all’intera comunità». Il sindaco di Cagliari Massimo Zedda, da parte sua, promette: «La riposizioneremo presto. Purtroppo esistono gli incivili, pochi, ma sempre pronti a devastare i beni pubblici».

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