Un nuovo spazio dedicato ai bambini e alla comunità. È stato restituito oggi all’utilizzo della scuola primaria il campetto di Guamaggiore, rinnovato e pronto ad accogliere le attività sportive e i momenti di gioco degli alunni e delle loro maestre.

Un intervento che va oltre la semplice riqualificazione di una struttura sportiva. Un campo da gioco, infatti, è anche un luogo di incontro, dove si cresce insieme, nascono amicizie, si impara a rispettare le regole e a fare squadra.

A sottolineare il valore dell'iniziativa è stato il sindaco Ignazio Masala, che ha ricordato come il campetto sarà innanzitutto a disposizione della scuola primaria. L'obiettivo, però, guarda già oltre gli orari scolastici: l'amministrazione sta lavorando alla predisposizione di un regolamento che possa consentire l'utilizzo dello spazio anche al di fuori delle attività didattiche, nel rispetto delle disposizioni previste. Una possibilità che potrebbe permettere anche alle associazioni sportive del territorio di usufruire del campetto e degli altri spazi comunali disponibili, ampliando così le occasioni di sport e socialità per tutti.

In una piccola comunità come Guamaggiore, ogni spazio pubblico assume un significato particolare. Sono luoghi capaci di creare occasioni di incontro e partecipazione, soprattutto per le nuove generazioni. Il risultato è anche frutto del lavoro portato avanti nel tempo dalla precedente amministrazione (alla guida il sindaco Nello Cappai) e dagli uffici comunali, che hanno contribuito alle diverse fasi del progetto e alla sua realizzazione. Ai giovanissimi di Guamaggiore spetta ora il compito più bello: riempire questo campo di giochi, corse, risate, amicizie e ricordi. «Buon divertimento ragazzi, questo campo è vostro», ha detto il sindaco Masala, nel momento dell’inaugurazione.

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