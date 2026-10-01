Partito questa mattina a Gergei il servizio di mensa scolastica. Cambio nella gestione ma conferma da parte dell'amministrazione di garantire qualità dei prodotti e del servizio.

«Vogliamo innanzitutto ringraziare la cooperativa uscente», ha detto il sindaco Rossano Zedda «con la nuova gestione abbiamo scelto di fare anche un'altra scelta: confermare il costo del pasto a carico delle famiglie a 1,90 euro».

Un importo stabilito nel 2006 quando questa amministrazione ha iniziato a guidare il comune. Un modo dunque per andare incontro alle famiglie colpite dai vari rincari come quello del carburante, dell'energia e varie altre cose. «Per questo riteniamo che – ha aggiunto Zedda – sia il Comune a dover fare un sacrificio, evitando di trasferire ulteriori costi sulle famiglie».

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