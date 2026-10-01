La Giunta comunale di Serdiana ha approvato il 30 settembre (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it) lo schema aggiornato del contratto di concessione delle aree comunali di Su Siccesu, utilizzate da Ecoserdiana S.p.A. per la discarica di rifiuti speciali non pericolosi.

L'aggiornamento riguarda alcune clausole gestionali e temporali e la correzione di errori materiali nelle componenti economiche. Restano confermati i principali elementi del rapporto, compresi canoni e oneri, garanzie fideiussorie e penali per eventuali inadempimenti. La concessione avrà termine il 3 luglio 2034, data entro la quale dovranno essere completati i conferimenti e il ripristino ambientale previsti dalle autorizzazioni regionali. Il Comune procederà ora alla stipula del contratto pubblico amministrativo.

(Unioneonline/En.Ne.)

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