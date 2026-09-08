Sinnai, in Consiglio si parla anche delle modifiche al regolamento della Tari sollecitate dall'opposizioneL’appuntamento è per venerdì 11 settembre
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Venerdì 11 settembre si riunisce il Consiglio comunale a Sinnai. Tra i punti iscritti all'ordine del giorno la richiesta della «modifica urgente del Regolamento Tari (approvato il 29 luglio scorso), avanzata dai tre gruppi consiliari di opposizione: Forza Italia, Uniti per Sinnai e Sinnai libera». «La minoranza - si legge in un documento – ha presentato una proposta correttiva per tutelare i cittadini da disservizi e svuotamenti presunti ingiustificati, introducendo il ricalcolo degli addebiti in caso di volture o decessi ("minimo pro quota") e la rettifica d'ufficio degli errori».
Walter Zucca capo gruppo di Forza Italia così commenta. «Come minoranza ci siamo assunti l'onere di presentare nuovamente delle proposte correttive al regolamento TARI che ha portato aumenti per famiglie e imprese, ottenendo l'approvazione da parte dell'ufficio finanziario. Ora ci aspettiamo un voto unitario dal Consiglio: è il momento di fare gli interessi dei cittadini».
Roberto Loi, capo gruppo di Uniti per Sinnai: «Il problema delle volture ha visto emettere diverse bollette pazze che vanno immediatamente corrette, di sicuro non è un onere che spetta al cittadino. Spero che i consiglieri approvino queste modifiche votando secondo coscienza».
Aldo Lobina, di Sinnai libera: «Abbiamo il diritto di conoscere il numero esatto di conferimenti: visto che sono aumentate, le bollette devono essere chiare. I nostri emendamenti sono una pezza in un regolamento da cancellare, mi auguro che il Consiglio voti secondo le indicazioni dei funzionari comunali che hanno approvato i nostri emendamenti».