La Sardegna sale sul gradino più alto del podio a Morramondo 2026. Cristian Spano e Davide Perra, giovani giocatori di Mandas, hanno conquistato il titolo di campioni del mondo, aggiudicandosi la 22ª edizione del Campionato internazionale di morra, disputata il 6 settembre a Cividale del Friuli.

Una vittoria prestigiosa per i due ragazzi sardi, arrivata al termine di una competizione che ha riunito oltre 550 giocatori, provenienti da numerose regioni del Mediterraneo e anche dal Nord e dal Sud America. Teatro della sfida finale è stata l’ex Caserma Francescatto, dove la coppia di Mandas ha scritto una pagina importante della storia della morra sarda.

Un successo che porta ancora una volta il nome di Mandas e della Sardegna oltre i confini dell’Isola, valorizzando una tradizione popolare che continua a vivere grazie alla passione e all’impegno delle nuove generazioni. Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Mandas, Umberto Oppus, che ha seguito con particolare partecipazione il percorso dei due giovani campioni. «Pochi mesi fa, il 25 aprile, abbiamo avuto il piacere di avere ospiti per Sa Murra Mandaresa gli amici del Friuli, trepidanti per l'organizzazione della XXII edizione dei Campionati del mondo de Sa Murra», ha ricordato il primo cittadino, non nascondendo l'orgoglio per il risultato ottenuto: «Ho sempre creduto e sostenuto la passione e la tenacia di questi due straordinari ragazzi e oggi più che mai sono particolarmente orgoglioso». Cristian Spano e Davide Perra tornano dalla trasferta friulana con il titolo internazionale più importante, portando sul tetto del mondo una delle espressioni più autentiche della cultura popolare sarda.

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