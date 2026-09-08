Acqua a singhiozzo, quando va bene. Altrimenti rubinetti a secco. È la pesante situazione vissuta da numerosi abitanti di Assemini da almeno dieci giorni. E il disservizio sembra non trovare soluzione.

«Il disagio che stanno vivendo tante famiglie in queste ore e giorni è davvero pesante e drammatico», dice il sindaco Mario Puddu. Quando manca un bene essenziale come l'acqua, sostiene il primo cittadino, «le parole non bastano, lo so, ma è fondamentale sapere che da quando è iniziato questo disagio non c'è stato un solo giorno in cui non abbia interloquito con Abbanoa per capire come risolvere questo problema».

Nel fine settimana il gestore del servizio idrico ha effettuato alcuni interventi che, però, non hanno dato il risultato sperato.

Puddu fa sapere che da parte di Abbania «c'è molta preoccupazione e attenzione per gli aggiornamenti che gli inoltro e mi hanno assicurato impegno totale per la risoluzione del problema. Ovviamente comprendo che la pazienza, dopo tutti questi giorni, è ai minimi termini, se non finita e avete tutta la mia comprensione», conclude Puddu rivolto ai concittadini.

(Uniononline)

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