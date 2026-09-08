Stop all’erogazione dell’acqua da mezzanotte alle sei del mattino. Abbanoa eseguirà una serie di interventi nel tentativo di risolvere i gravi problemi che da dieci giorni si stanno verificando ad Assemini ed effettuerà dei lavori non rinviabili a Dolianova, Serdiana e Soleminis.

La situazione più critica è ad Assemini: «In questi giorni si stanno avendo grossi problemi con l'erogazione dell'acqua, in particolare nel quartiere di Santa Lucia (Montelepre), ma non solo» spiega il sindaco Mario Puddu.

«Lo stop dalle 24 alle 6 ha come obiettivo quello di riempire maggiormente il serbatoio cittadino in modo da avere una pressione maggiore in tutto il centro abitato, in particolare nelle "zone alte", in cui da oltre dieci giorni è praticamente mancata l'acqua. Non ho certezza che sia sufficiente una sola notte di interruzione per raggiungere una pressione sufficiente – precisa il primo cittadino – Con Abbanoa abbiamo concordato l'orario che, presumibilmente, sia di minor impatto con le abitudini della maggior parte dei residenti».

Abbanoa in una nota spiega che verranno effettuate «manovre emergenziali non rinviabili, necessarie per equilibrare i livelli del sistema acquedottistico dei paesi alimentati dal potabilizzatore di Donori». Per questo si rende necessario lo stop all'erogazione a Dolianova, Serdiana e Soleminis, dalle 23 di oggi fino alle 6 di domani mattina: «si verificheranno cali di pressione e temporanee interruzioni».

(Unioneonline/A.D.)

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