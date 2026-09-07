Sinnai, sabato una serata etnogastronomica in Piazza Sant'IsidoroL’intrattenimento musicale sarà curato dall’Associazione culturale Symponia
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Sabato 12 settembre, a partire dalle ore 21 Piazza Sant’Isidoro ospiterà una serata dedicata alla musica, ai sapori e alle tradizioni della Sardegna.
L’intrattenimento musicale sarà curato dall’Associazione culturale Symponia, con il gruppo Kadossène, formato da Davide Pudda alla chitarra, Luigi Cordeddu all’organetto, Enrico Deiana alla voce e Jonathan Della Marianna alle launeddas.
Nel corso della serata, i Comitati di Sant’Elena, Sant’Isidoro e Santa Vittoria proporranno diverse specialità della cucina sarda, acquistabili presso i punti ristoro.
Saranno inoltre presenti artigiani e hobbisti con le proprie creazioni.
L’iniziativa è promossa dal Comune di Sinnai – Assessorato alle Tradizioni Popolari, in collaborazione con l’Associazione VAB.