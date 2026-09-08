Una vittoria che porta in alto il nome di Capoterra e apre le porte a un palcoscenico ancora più prestigioso. È quella conquistata dalla giovane amazzone capoterrese Sophie Tola, protagonista di una brillante prestazione al Fieracavalli Riding by the Sea di Porto Sant’Elpidio.

In una competizione di alto livello, Sophie ha centrato il successo nella gara di sabato al termine di una prova impeccabile. La giovane atleta ha infatti chiuso il percorso con un doppio zero, senza errori sia nel primo giro sia nel barrage, risultando alla fine la più veloce tra i dieci binomi qualificati per la fase decisiva.

Un risultato di particolare rilievo, considerato il livello della competizione e la qualità dei partecipanti. Per Sophie, però, le soddisfazioni non si fermano alla vittoria. Tra i premi conquistati c'è anche la partecipazione diretta alla Fieracavalli di Verona, in programma a novembre. Un'occasione importante per la giovane amazzone, che avrà così la possibilità di scendere in campo in uno degli appuntamenti più prestigiosi del panorama equestre italiano, nello scenario che ogni anno ospita anche l'unica tappa italiana della Coppa del Mondo di salto ostacoli.

A complimentarsi con la giovane amazzone, a nome di tutti i cittadini di Capoterra, è il sindaco Beniamino Garau: «Questo traguardo premia il lavoro svolto quotidianamente tra allenamenti, sacrifici e passione e rappresenta un motivo di orgoglio anche per la nostra comunità. La vittoria di Porto Sant’Elpidio conferma il talento di Sophie Tola e le consente di guardare con entusiasmo al prossimo importante appuntamento di Verona, dove avrà l'opportunità di confrontarsi con alcuni dei migliori protagonisti dell'equitazione nazionale e internazionale: siamo certi che anche in quell’occasione saprà farsi valere».

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