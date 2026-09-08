L'azienda sanitaria di Cagliari ha comunicato i nuovi orari dell'Ascot di Nurallao che riguardano tutto il mese di settembre.

L'ambulatorio ha cominciato l'attività giovedì scorso. Sarà aperto anche domani mercoledì 9 dalle ore 17 alle ore 20.30, poi la prossima settimana mercoledì16 dalle ore 9 alle 13, giovedì 24 settembre dalle ore 9 alle ore 13 e infine lunedì 28 settembre dalle ore 16 alle ore 20 e mercoledì 30 settembre dalle ore 9 alle ore 13.

I pazienti dovranno presentarsi muniti di tessera sanitaria e di tutta la documentazione sanitaria in proprio possesso, compresi i fogli di esenzione per aiutare i medici nello svolgimento dell'attività prescrittiva. Le successive date saranno comunicate nelle prossime settimane.

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