Un’altra schiusa di un nido di Caretta caretta, stavolta nella spiaggia di Is Traias, a Villasimius. Ad intervenire su segnalazione di una cittadina lo staff dell’Area Marina Protetta di Capo Carbonara proprio mentre la schiusa era in corso: «Il nido – sottolinea l’Area Marina - non era stato individuato al momento della deposizione e ha quindi seguito il proprio naturale decorso, senza essere sottoposto a interventi di protezione. Le verifiche effettuate hanno evidenziato che l’incubazione si era svolta regolarmente e che i piccoli avevano raggiunto la fase della schiusa e dell’emersione».

Ma non tutto è andato per il verso giusto. «Purtroppo – prosegue l’Amp - proprio durante questa delicata fase, la camera del nido è stata probabilmente raggiunta e parzialmente scavata da un animale che ha portato in superficie parte dei piccoli e dei gusci. È possibile che alcuni esemplari siano stati intercettati durante la fase di schiusa o mentre cercavano di emergere dalla camera del nido, con conseguenze purtroppo fatali per alcuni di essi».

Durante l’ispezione sono stati rinvenuti 77 gusci di uova schiuse, 1 uovo rotto, 16 piccoli privi di vita e 5 ancora vivi. I 5 piccoli ancora vivi sono stati immediatamente recuperati e trasferiti presso il Centro di primo soccorso dell’AMP, dove sono stati costantemente monitorati. La sera stessa sono stati liberati sulla stessa spiaggia, così da permettere loro di affrontare il percorso verso il mare nelle condizioni più naturali possibili.

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