Settimo San Pietro, il ritiro dei libri di testo attraverso la piattaforma "Comune facile"L’iniziativa dal nuovo anno scolastico (2026/2027)
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Dal nuovo anno scolastico (2026/2027) il Comune di Settimo San Pietro adotterà una nuova soluzione per le cedole librarie della scuola primaria attraverso la nuova piattaforma "Comune Facile".
Le famiglie di tutti gli alunni residenti nel comune di Settimo San Pietro frequentanti la scuola primaria potranno recarsi presso le cartolerie/librerie accreditate con il codice fiscale dell’alunno per il ritiro dei libri di testo.
Si consiglia di richiedere la ricevuta digitale della cedola dematerializzata lasciando al libraio il proprio indirizzo email.