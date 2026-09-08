Via Mazzini si prepara a cambiare volto. Il Comune di Villa San Pietro ha dato il via libera (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it) al progetto per la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza della strada, superando uno degli ultimi passaggi necessari prima di poter procedere con le prossime fasi dell’intervento. Un PIANO atteso per una strada urbana che rappresenta uno snodo importante della viabilità del paese.

Il progetto ha ricevuto il parere positivo dell’Unione dei Comuni Nora e Bithia, senza prescrizioni. Gli altri enti coinvolti non hanno presentato osservazioni entro i termini previsti e il procedimento si è quindi concluso positivamente. L’intervento arriva al termine di un percorso avviato nei mesi scorsi, con gli incarichi per la progettazione, gli studi geologici e geotecnici e le verifiche archeologiche. Ora l’iter può andare avanti verso la realizzazione dei lavori, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e le condizioni della viabilità in via Mazzini.

© Riproduzione riservata