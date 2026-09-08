Dalle 23 di stanotte fino alle 6 di domani l'erogazione dell'acqua subirà interruzioni nei tre paesi del Parteolla. I lavori, non rinviabili, si sono resi necessari per equilibrare i livelli dell'acquedotto Campidano alimentato dal potabilizzatore di Donori. Possibili disagi anche ad Assemini, dalle 24 alle 6, dove è prevista una riduzione della portata idrica nel centro abitato, finalizzata al recupero del livello del serbatoio. Abbanoa ha incrementato l'attività di ricerca perdite nella rete idrica del Comune anche nelle ore notturne, in modo da prevenire problematiche simili in futuro.

Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.

Il gestore idrico segnala che alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.

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