Il Comune di Sinnai mette a disposizione 120mila euro per l’edilizia di culto e per gli altri edifici destinati a servizi religiosi per l’annualità 2025.

Di questo si è parlato in Consiglio comunale che ha approvato con voti unanimi della maggioranza e della minoranza l'ordine del giorno. L'argomento era stato già discusso in Commissione comunale per cui in Consiglio si è passati direttamente al voto. La somma potrà essere destinata per l’edilizia di culto e per sostenere concretamente le realtà religiose presenti nel territorio. Sinnai vanta due parrocchie (Santa Barbara e Sant'Isidoro) e numerose chiese campestri, oltre le due chiese di Solanas. Ora il Comune dovrà indire il bando per l'assegnazione dei fondi.

