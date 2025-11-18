Selargius, carta “Dedicata a Te”: comunicazioni non recapitatePer il ritiro possibile presentarsi in Municipio
Il Comune di Selargius informa i cittadini che non è stato possibile recapitare alcune comunicazioni relative ai codici necessari per il ritiro della “Carta Dedicata a Te”.
I nuclei familiari beneficiari che risultano nell’elenco ma non hanno ricevuto la lettera sono invitati a contattare l’Ufficio di Servizio Sociali tramite e-mail.
Per i soli nuclei beneficiari della misura, come da elenco, sarà possibile presentarsi presso l’Ufficio competente Venerdì dalle ore 12 alle ore 13, previo accesso dalla guardiola di Piazza Cellarium.