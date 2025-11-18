Quartu, “La Via del Mare” si tinge di rosso: un segnale condiviso contro la violenza sulle donneIl centro commerciale naturale lancia una mobilitazione collettiva per il 25 novembre
In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il CCN La Via del Mare lancia una mobilitazione collettiva rivolta a tutti gli associati, ai cittadini e ai visitatori della via commerciale.
Un impegno visibile e condiviso per ribadire un messaggio semplice e imprescindibile: “No alla violenza. Sempre, senza eccezioni”.
Per tutta la giornata del 25 novembre, le attività di La Via del Mare inviteranno la comunità a fermarsi, guardare e riconoscere un segno rosso — simbolo universale della lotta contro la violenza di genere — attraverso installazioni, oggetti simbolici e piccoli gesti capaci di parlare a tutti.
Gli operatori potranno aderire esponendo una sedia rossa o una scarpa rossa in vetrina o davanti al proprio ingresso, aggiungendo un messaggio scritto a mano di denuncia o indossando un capo di abbigliamento rosso, coinvolgendo tutto il personale.
Nel corso della giornata, ogni attività sarà invitata a condividere una foto o un video del proprio contributo, pubblicandolo sui social e taggando @ccn_laviadelmare, per amplificare la forza del messaggio.
A sottolineare l’importanza dell’iniziativa è il presidente del CCN La Via del Mare, Luca Stocchino, che dichiara:
«Il 25 novembre non è una ricorrenza qualunque: è un appello. Un appello a prendere posizione, come persone e come comunità. Con un gesto semplice vogliamo dire ad alta voce che la violenza non è mai accettabile. Mai. E che La Via del Mare è un luogo che sceglie di stare dalla parte delle donne, sempre».
Il CCN invita tutti gli operatori e i cittadini a partecipare: un gesto piccolo, un segnale grande. Facciamolo insieme.