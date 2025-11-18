In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il CCN La Via del Mare lancia una mobilitazione collettiva rivolta a tutti gli associati, ai cittadini e ai visitatori della via commerciale.

Un impegno visibile e condiviso per ribadire un messaggio semplice e imprescindibile: “No alla violenza. Sempre, senza eccezioni”.

Per tutta la giornata del 25 novembre, le attività di La Via del Mare inviteranno la comunità a fermarsi, guardare e riconoscere un segno rosso — simbolo universale della lotta contro la violenza di genere — attraverso installazioni, oggetti simbolici e piccoli gesti capaci di parlare a tutti.

Gli operatori potranno aderire esponendo una sedia rossa o una scarpa rossa in vetrina o davanti al proprio ingresso, aggiungendo un messaggio scritto a mano di denuncia o indossando un capo di abbigliamento rosso, coinvolgendo tutto il personale.

Nel corso della giornata, ogni attività sarà invitata a condividere una foto o un video del proprio contributo, pubblicandolo sui social e taggando @ccn_laviadelmare, per amplificare la forza del messaggio.

A sottolineare l’importanza dell’iniziativa è il presidente del CCN La Via del Mare, Luca Stocchino, che dichiara:

«Il 25 novembre non è una ricorrenza qualunque: è un appello. Un appello a prendere posizione, come persone e come comunità. Con un gesto semplice vogliamo dire ad alta voce che la violenza non è mai accettabile. Mai. E che La Via del Mare è un luogo che sceglie di stare dalla parte delle donne, sempre».

Il CCN invita tutti gli operatori e i cittadini a partecipare: un gesto piccolo, un segnale grande. Facciamolo insieme.

© Riproduzione riservata