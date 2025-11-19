Estorsione tra i banchi di scuola, arrestato un 16enne: la vittima bullizzata da mesiUn ragazzino di 14 anni tormentato da tempo, emerge dalle chat: «Devi darmi quello che ti chiedo, quando lo dico io». Ieri il “bullo” gli ha rubato una felpa, poi ha preteso dei soldi per restituirgliela
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Un caso di estorsione tra i banchi di scuola che ha fatto venire alla luce la storia di un ragazzino bullizzato, letteralmente tormentato da un altro adolescente due anni più grande di lui.
L’episodio è avvenuto in un paese del sud Sardegna, dove i carabinieri hanno arrestato un sedicenne. Secondo quanto ricostruito dagli uomini dell’Arma, ieri mattina durante la ricreazione avrebbe costretto un altro studente di 14 anni a consegnargli una felpa e un borsello e poi, per restituirgli il maltolto, avrebbe preteso del denaro minacciandolo anche con dei messaggi.
La vittima già in passato aveva raccontato ai genitori di essere finito nel mirino del sedicenne e il caso era finito all’attenzione dei docenti. Ieri si è nuovamente rivolto ai professori che hanno chiamato il 112. I carabinieri sono arrivati a scuola, nello zaino del “bullo” hanno trovato il borsello e la felpa e lo hanno arrestato, conducendolo in un centro di prima accoglienza per minorenni.
Dai successivi accertamenti è emerso che da tempo il 14enne era vessato e tormentato dal giovane arrestato, già noto ai carabinieri per il suo atteggiamento molto aggressivo nei confronti dei genitori.
Nei telefoni dei ragazzini i militari hanno trovato anche le chat in cui ci sono le frasi con le minacce: «Dammi quella felpa, mi serve e devi darmela altrimenti non sai cosa ti faccio»; «Devi darmi quello che ti chiedo, quando lo dico io». Tutte frasi intimidatorie, episodi di bullismo sfociati ieri in vera e propria estorsione.
Il sedicenne avrebbe prima portato via la felpa del ragazzino che ha tentato in tutti i modi di riaverla. Ma ogni suo tentativo si è rivelato inutile. Quindi ha iniziato a minacciarlo pesantemente e appena lo ha incontrato gli ha portato via anche il marsupio.
(Unioneonline/L)