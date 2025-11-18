Sono in corso a Calamosca, a Cagliari, le ricerche di una donna scomparsa. L’allarme è scattato intorno alle 16.30 quando il compagno della donna, cagliaritana di 50 anni, ha denunciato la scomparsa al Soccorso Alpino, riferendo che la donna aveva lasciato l’auto parcheggiata in zona, vicino alle Terrazze.

Le telecamere di videosorveglianza del locale l’hanno filmata mentre, con l’ombrello, si avventura lungo il sentiero collinare che porta al tempio di Astarte. Da quel momento non si hanno più sue notizie.

Alle 17 il Soccorso Alpino ha allertato la Sala Operativa del 13° MRSC della Guardia Costiera di Cagliari. Sul posto sono intervenuti l’elicottero “NEMO 5” della 4° Sezione Volo della Guardia Costiera di Decimomannu, la motovedetta CP 320, una motovedetta dei vigili del fuoco e i Sommozzatori. A supporto delle operazioni, sono state attivate anche pattuglie a terra della Guardia Costiera, del Soccorso Alpino e dei Vigili del Fuoco. Sul posto anche la Polizia locale, il Radiomobile dei carabinieri e la Forestale. Si cerca lungo il sentiero sterrato ma anche in mare con le motovedette. In volo i droni del Soccorso alpino. Le operazioni di ricerca risultano particolarmente difficili a causa del buio.

