L’affidamento del servizio di trasporto scolastico extraurbano e la concessione degli impianti di illuminazione pubblica per interventi di riqualificazione energetica.

Sono alcuni dei temi che saranno discussi nell’Aula Piero Loddo di Muravera durante il Consiglio comunale straordinario convocato dal sindaco Salvatore Piu per lunedì 24 novembre (ore 16). All’ordine del giorno anche tre diverse variazioni al bilancio di previsione 2025-2027.

Il Consiglio sarà inoltre chiamato a pronunciarsi sull’adozione della variante al Piano di assetto idrogeologico per la località Tuerra – Rio Zinnigargiu, richiesta dai signori Marteddu e Murgioni, e sul parere relativo all’istanza per il passaggio di una rete idrica sul suolo e sottosuolo comunale nel lotto A.G. Monte Nai, presentata dalla signora Pilia.

I lavori del Consiglio Comunale potranno essere seguiti anche in diretta streaming.

© Riproduzione riservata