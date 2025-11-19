Il gruppo di Fratelli d’Italia ha presentato un’interrogazione in Consiglio regionale sulla mancata inclusione del Comune di Narbolia tra le tappe ufficiali del percorso in Sardegna della fiaccola olimpica dei XXVI Giochi Invernali Milano-Cortina 2026.

La richiesta è rivolta al Presidente della Giunta regionale e all’Assessore regionale competente in materia di sport, ai quali il primo firmatario Emanuele Cera e i colleghi chiedono risposte scritte sull’argomento, dopo che anche il sindaco del Comune oristanese Gian Giuseppe Vargiu aveva espresso delusione, lanciando un appello a vertici regionali e Coni a rivedere il percorso.

Il motivo? Narbolia è il paese d’origine della campionessa di pallavolo Alessia Orro, uno dei personaggi simbolo dello sport sardo. Dunque, l’esclusione, scrivono i consiglieri di FdI, «ha suscitato delusione e sorpresa nella comunità locale, dal momento che appare tanto più grave in ragione del forte legame esistente fra la campionessa e la Sardegna e in particolare il proprio paese natale».

«Alessia Orro – ha commentato Cera – rappresenta oggi una figura di eccellenza sportiva sarda e italiana: vincitrice di titoli europei e mondiali, protagonista della nazionale italiana femminile di pallavolo, ha scelto di mantenere un forte radicamento nella propria Isola. Alla luce di queste premesse, abbiamo ritenuto di dover interrogare il Presidente della Regione e la Giunta regionale al fine di rendere nota la ragione tecnica e politica per la quale Narbolia non sia stata inclusa tra le località di passaggio della fiaccola».

«Riteniamo – prosegue Cera – sia utile e opportuno un intervento politico dei vertici regionali al fine di rivalutare le scelte fatte e, in accordo con la Fondazione Milano Cortina 2026 e con gli altri soggetti organizzatori, di valutare la possibilità di correggere il percorso inserendo una tappa o deviazione a Narbolia, in coincidenza con la presenza della campionessa Alessia Orro, al fine di attribuire al passaggio simboli di appartenenza, meritocrazia e identità sarda e quale segno concreto di riconoscimento della Sardegna che produce eccellenze sportive».

«Il legame tra Alessia Orro e la sua comunità d’origine – prosegue FdI – è testimonianza della capacità della Sardegna di generare campioni e ambasciatori nel mondo dello sport: coinvolgere Narbolia nel percorso della fiaccola significa dunque valorizzare il merito, dare visibilità all’Isola e rafforzare l’identità di una comunità che con orgoglio segue la propria atleta».

La fiaccola olimpica sfilerà in Sardegna il 12 e 13 dicembre, toccando 12 Comuni e il sito Unesco del Nuraghe di Barumini.

