Chiusa al traffico oggi e domani (dalle 7 alle 19) nella sola direzione “Cagliari-Muravera” la galleria S’Arexini, lungo la nuova 125 (a pochi chilometri dallo svincolo per Muravera, San Vito e Villaputzu).

La decisione è stata presa dall’Anas per delle ispezioni tecniche in seguito ai primi imponenti lavori di riammodernamento che sono stato conclusi lo scorso giugno.

L’ente stradale spiega, infatti, che la limitazione serve «a garantire in sicurezza le verifiche all’interno della galleria», operazione ritenuta indispensabile per programmare gli interventi successivi sull’infrastruttura. Il provvedimento, in vigore da questa mattina, riguarda uno dei tratti più utilizzati per i collegamenti tra Cagliari e l’Ogliastra.

Il traffico, ancora una volta, è stato deviato lungo al vecchia orientale sarda che attraversa il centro abitato di Muravera e arriva sino al villaggio di San Priamo (Comune di San Vito). Da lì, dopo due altri due chilomentri, è possibile imboccare di nuovo la 125 Var.

