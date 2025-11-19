lo schianto
19 novembre 2025 alle 11:17
Cagliari, incidente stradale in viale Diaz: motociclista al BrotzuL’impatto con un’auto proprio davanti alla Fiera. Soccorso dal 118, il giovane è stato portato d’urgenza in ospedale
Brutto incidente stradale questa mattina intorno alle 8.45 a Cagliari, in viale Diaz, proprio davanti alla Fiera.
Nello scontro tra un’auto e una moto, ha avuto la peggio il giovane alla guida del mezzo a due ruote, soccorso dal 118 e trasportato con trauma cranico e al bacino all’ospedale Brotzu.
Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge e per ricostruire la dinamica dell’incidente.
