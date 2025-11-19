Brutto incidente stradale questa mattina intorno alle 8.45 a Cagliari, in viale Diaz, proprio davanti alla Fiera.

Nello scontro tra un’auto e una moto, ha avuto la peggio il giovane alla guida del mezzo a due ruote, soccorso dal 118 e trasportato con trauma cranico e al bacino all’ospedale Brotzu.

Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge e per ricostruire la dinamica dell’incidente.

