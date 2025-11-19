Un fabbricato in costruzione nell'area del Parco naturale regionale di Molentargius è stato sequestrato dal Corpo forestale. L'immobile, in fase di realizzazione senza le dovute autorizzazioni, era ben nascosto in località Medau su Cramu.

Il Corpo forestale ha anche controllato altri lotti del parco scoprendo altre irregolarità, per altri invece sono in corso gli «accertamenti, anche in relazione alle istanze di condono ancora pendenti presso l'amministrazione comunale - spiegano dalla Forestale -. In particolare, le pratiche di condono per le quali siano stati individuati nuovi abusi potrebbero essere archiviate dal Comune competente, non risultando più condonabili».

Cinque complessivamente le persone denunciate, sei le posizioni attualmente al vaglio degli investigatori.

Controlli della forestale anche in località San Lorenzo - Su Pezzu Mannu, a cavallo fra i comuni di Cagliari e Selargius. Dove è stata accertata la realizzazione di due grandi edifici a scopo residenziale in assenza di permesso.

Una persona è stata denunciata, mentre per altre tre sono in corso ulteriori verifiche.

