Maracalagonis, un Microchip Day contro il randagismoLa giornata organizzata presso il canile “Qua la Zampa” il 16 dicembre
Microchip day gratuito il 16 dicembre prossimo a Maracalagonis con iniziativa del Comune e del canile “Qua La Zampa” che ospita anche l’iniziativa.
Un intervento che è stato effettuato anche in passato col chiaro obiettivo anche di limitare il preoccupante fenomeno del randagismo che non risparmia neppure Maracalagonis e i vicini Comuni dell’hinterland, con una situazione anche di pericolo.
Col microchip la situazione è più facilmente controllabile. Il 16 dicembre, il microchip day si terrà dalle 9 alle 11. Intanto sono aperte le iscrizioni per l’adesione.