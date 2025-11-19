Microchip day gratuito il 16 dicembre prossimo a Maracalagonis con iniziativa del Comune e del canile “Qua La Zampa” che ospita anche l’iniziativa.

Un intervento che è stato effettuato anche in passato col chiaro obiettivo anche di limitare il preoccupante fenomeno del randagismo che non risparmia neppure Maracalagonis e i vicini Comuni dell’hinterland, con una situazione anche di pericolo.

Col microchip la situazione è più facilmente controllabile. Il 16 dicembre, il microchip day si terrà dalle 9 alle 11. Intanto sono aperte le iscrizioni per l’adesione.

