Guerra del latte, condannati i pastori sardi che bloccarono il caseificio PoddaUn mese di reclusione per gli otto allevatori che il 19 febbraio 2019 bloccarono l'ingresso delle autobotti nell’azienda di Sestu
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Sono stati condannati a un mese di reclusione gli otto pastori che, il 19 febbraio 2019, bloccarono l'ingresso delle autobotti del latte nel caseificio Podda, a Sestu.
Il Tribunale di Cagliari ha emesso la sentenza ritenendo gli imputati responsabili del reato di violenza privata. I manifestanti avevano creato un blocco davanti ai cancelli di ingresso del caseificio, impedendo il passaggio di un'autocisterna che portava 5mila litri di latte di capra allo stabilimento Ferruccio Podda.
Il blocco andò avanti per un periodo di tempo sufficiente a rendere il latte trasportato inutilizzabile, recando così danno alla ditta che lo trasportava e al caseificio.
Gli avvocati difensori degli imputati aspettano le motivazioni della sentenza, ma annunciano già ricorso in appello perché ritengono che non si sia consumato il reato di violenza privata.
(Unioneonline)