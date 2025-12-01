Festa a Sinnai per la patrona Santa Barbara in programma per il 4 dicembre.

La festa sarà preceduta domani e mercoledì dall'adorazione eucaristica alle 17 e da una messa alle 18 nella chiesa parrocchiale. Giovedì messe mattutine alle 8 e alle 10. Alle 17,30 la processione accompagnata dalla Banda musicale "Giuseppe Verdi" per le vie Roma, Concas, Gorizia, Forreddu, Oriente, Mara, Roma e Piazza chiesa.

Sono invitati alla partecipazione i Comitati della sagre cittadine, le associazioni e i gruppi con i propri stendardi. Seguirà alle 18 la Messa solenne, presieduta da padre Balu e animata dal coro Segossini.

