L’acqua per il Cagliaritano arriva dal Cixerri: «Alto rischio torbidità»Lavori dell’Enas sulla linea Mulargia-Flumendosa, fino al 5 dicembre cambia l’approvvigionamento per i potabilizzatori
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
L'Enas, ente acque della Sardegna che fornisce la risorsa idrica grezza ai potabilizzatori di Abbanoa, sta effettuando una manutenzione straordinaria sulla rete Mulargia/Flumendosa, da cui proviene l'acqua grezza per i potabilizzatori San Michele e Simbirizzi.
In sostituzione, è stata gradualmente attivata la fonte alternativa che proviene dal Cixerri, che però ha una qualità diversa e peggiore, anche in ragione dell'elevato periodo di inutilizzo delle reti di trasporto.
«I tecnici di Abbanoa», si legge in una nota, «hanno adottato e adotteranno ogni accorgimento utile a evitare e ridurre possibili disservizi, ma non possiamo escludere temporanei fenomeni di torbidità nei centri alimentati dai potabilizzatori di San Michele e Simbirizzi: Cagliari, Quartu Sant'Elena, Quartucciu, Selargius, Monserrato, Settimo San Pietro e Maracalagonis. Sono stati di conseguenza incrementati i controlli di qualità. Il ripristino delle normali condizioni operative è previsto a partire da venerdì 5 dicembre».
(Unioneonline)