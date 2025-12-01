L'Enas, ente acque della Sardegna che fornisce la risorsa idrica grezza ai potabilizzatori di Abbanoa, sta effettuando una manutenzione straordinaria sulla rete Mulargia/Flumendosa, da cui proviene l'acqua grezza per i potabilizzatori San Michele e Simbirizzi.

In sostituzione, è stata gradualmente attivata la fonte alternativa che proviene dal Cixerri, che però ha una qualità diversa e peggiore, anche in ragione dell'elevato periodo di inutilizzo delle reti di trasporto.

«I tecnici di Abbanoa», si legge in una nota, «hanno adottato e adotteranno ogni accorgimento utile a evitare e ridurre possibili disservizi, ma non possiamo escludere temporanei fenomeni di torbidità nei centri alimentati dai potabilizzatori di San Michele e Simbirizzi: Cagliari, Quartu Sant'Elena, Quartucciu, Selargius, Monserrato, Settimo San Pietro e Maracalagonis. Sono stati di conseguenza incrementati i controlli di qualità. Il ripristino delle normali condizioni operative è previsto a partire da venerdì 5 dicembre».

