A Capoterra il collegamento fra le reti idriche nell'incrocio tra via Mazzini e via Battisti
Nell’ambito dei lavori di distrettualizzazione ed efficientamento delle reti idriche in corso nel Comune di Capoterra, domani martedì 2 dicembre, i tecnici di Abbanoa effettueranno il collegamento alla rete idrica esistente del nuovo tratto di rete realizzato nell’incrocio tra via Mazzini e via Battisti.
L’intervento era programmato per la scorsa settimana, ma a causa del maltempo era stato rinviato.
Dalle 8 fino alle 17, potranno verificarsi cali di pressione e temporanee interruzioni dell’erogazione nell’area compresa tra le vie Cagliari, Milano ed Emanuela Loi.
Il servizio riprenderà a pieno regime a conclusione dei lavori.