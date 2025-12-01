Ad Assemini sono partiti oggi, e dureranno fino al 14 dicembre, i lavori di bitumazione del secondo tratto di via Cagliari compreso tra via Gorizia e corso Asia.

Dalle 8 alle 18 è prevista la chiusura temporanea al traffico veicolare. A tale scopo il comandante della Polizia locale ha istituito il temporaneo divieto di sosta e il limite massimo di velocità di 10 chilometri orari.

Istituito inoltre il divieto di transito agli autobus di trasporto pubblico di linea Ctm con la variazione del percorso che seguirà la seguente deviazione.

Il percorso da Cagliari a Decimomannu, una volta giunti all’intersezione tra via Sardegna e corso Europa, proseguirà lungo corso Europa, via Rio Sa Murta, via Sarcidano, via Maiorana, l’attraversamento intersezione tra via Piave e corso Africa, corso Africa, per poi giungere al capolinea in piazza Santa Lucia.

