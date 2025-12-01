L’incontro tra Comune di Pula e Arst ha dato i suoi frutti: dopo i disagi sugli orari di partenza dei pullman degli studenti verso gli istituti del capoluogo, è stata finalmente trovata un’intesa sull’orario di partenza per la scuola.

Il sindaco, Walter Cabasino, la vice sindaca, Elisabetta Loi e l’assessora alla Pubblica istruzione, Manuela Serra, hanno avuto un confronto con i delegati dell’azienda regionale dei trasporti, che ha portato a rimodulare gli orari di partenza a partire da domani.

“Abbiamo chiesto di riportare l’orario, che era stato anticipato di 10 minuti, dalle 6,40 alle 6,45 – spiega Cabasino -, un compromesso per adempiere alle due esigenze, quelle di arrivare in orario a scuola e anche quella degli studenti che si svegliano all’alba ogni mattina. Abbiamo chiesto inoltre di traslare di 5 minuti la partenza dal primo Istituto, al rientro, in modo da permettere anche agli studenti che escono dopo le 14 di poter usufruire della corsa dedicata alle scuole e non dover rientrare a casa con l’autobus delle 15,20”.

Grazie all’ultima modifica richiesta dal Comune, inoltre, anche la linea che partiva alle 13,30 dal piazzale esterno Arst ora partirà da piazza Giovanni XXIII alle ore 13,15, agevolando gli studenti che non saranno costretti ad aspettare la linea successiva.

“Vogliamo ringraziare l’Arst per la collaborazione – dice Cabasino -, finalmente siamo riusciti a trovare una soluzione che metta tutti d’accordo”.

