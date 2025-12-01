Nessun rallentamento: nonostante la pioggia dei giorni scorsi, il cantiere per la realizzazione del Parco ferroviario di Mandas prosegue nel rispetto del cronoprogramma dei lavori.

«Proprio in questi giorni ho avuto una serie di interlocuzioni e posso anticipare alla popolazione che sono in arrivo altri finanziamenti che ci consentiranno di continuare a valorizzare l’intera area», dice il sindaco Umberto Oppus. Nel prossimo mese di gennaio prenderanno il via anche i lavori per la realizzazione del nuovo "tronchetto" ferroviario: la linea che porterà i treni all'interno della centrale.

L’obiettivo dell’amministrazione comunale è proseguire nel suo ambizioso progetto finalizzato al rilancio del turismo lento e sostenibile. Il turismo sui binari a Mandas assume un valore culturale di indubbio prestigio per via della celebre visita dello scrittore britannico David Herbert Lawrence che aveva attraversato la Sardegna in treno insieme alla moglie Frida. Nel gennaio del 1921, l’autore del romanzo “L'amante di Lady Chatterley”, aveva raccolto i suoi appunti di viaggio nel libro “Mare e Sardegna” (titolo originale: “Sea and Sardinia”) nel quale viene citata la sosta nel paese del Ducato.

