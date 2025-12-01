Quattro milioni e 200mila euro di investimento (in totale arriveranno a 12 milioni in 5 anni), per ridare decoro alle strade di Quartu.

Il piano dell’amministrazione comunale prevede un intervento su più lotti, che sino a oggi hanno comportato una spesa complessiva di oltre 8 milioni, distribuiti negli anni: un primo lotto, deliberato e realizzato tra la fine del 2020 e il 2021, del valore di 2 milioni; un secondo lotto nel 2022 per altri 2.6 milioni; un terzo lotto nel 2023-2024 e un quarto nel 2025, del valore di oltre 1 milione, dedicato esclusivamente a viale Colombo. Un lavoro certosino che ha permesso la scarificazione e conseguente bitumazione di ben 58 chilometri di strade, tra centro e litorale.

Il nuovo investimento è pari a 4,2 milioni di euro, che col nuovo Accordo Quadro permetteranno di dar seguito al programma con interventi sia nel centro che nel litorale, tenendo fede al criterio delle priorità, determinato innanzitutto dal grado di pericolosità della strada e in seconda battuta dall’intensità di traffico.

Diverse le criticità su cui si potrà intervenire, sia cittadine sia extraurbane, indicate nell’atto d’indirizzo approvato nei giorni scorsi dalla Giunta comunale. Comprende via Sant’Antonio, via Cimabue e via Eleonora d’Arborea - le ultime due problematiche soprattutto per via delle radici degli alberi -, via Sicilia, via De Gasperi, via Irlanda, via Manzoni. A seguire saranno interessate anche le vie Merello, Principessa Jolanda, Pizzetti, Cagliari e Siena, nonché due piccoli tratti di ripristino in via Marconi, nell’ingresso in città lato Cagliari. Ulteriori lavori riguarderanno poi via Roma e via Giotto.

E poi ancora, passando all’extraurbano, via Don Giordi, la strada d’ingresso al parco, che sarà interessata da un nuovo tappeto stradale ecologico, e diverse strade di Flumini. Dopo le opere realizzate in via dell’Autonomia Regionale Sarda, e il nuovo bitume in diverse strade densamente popolate, arriva il turno di via San Giovanni, la strada che costeggia il Parco Parodi, via Degli Ontani, via Mar Egeo, via Marco Polo, nel tratto iniziale, e alcuni stralci di via Tharros.

«Con il quinto lotto completiamo il programma studiato a inizio Consiliatura per ridare dignità sia al reticolo cittadino che a quello strategico di Flumini, laddove eravamo già intervenuti su diverse vie di primaria importanza per gli abitanti della frazione e che ora vedrà migliorare ulteriormente le condizioni generali grazie ad altri interventi mirati», spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Antonio Conti, «procederemo in base alle priorità; abbiamo già un elenco aggiuntivo pronto, con strade che potranno essere inserite in base a quanto riusciremo a risparmiare nei lavori per le strade della prima lista».

