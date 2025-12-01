A Castiadas si entra già nell’atmosfera natalizia con la presentazione del libro “Piccioccus de Grobi” di Annalisa Milia. L’incontro è in programma martedì 2 dicembre nella biblioteca comunale di Olia Speciosa alle 17.30.

«Si tratta – sottolinea il sindaco Eugenio Murgioni - di un appuntamento prezioso per la nostra comunità, un’occasione per avvicinarci alla lettura e alla riflessione attraverso una narrazione sensibile e radicata nelle nostre tradizioni. Desidero esprimere un sentito ringraziamento ad Annalisa Milia per aver scelto Castiadas come tappa del suo percorso letterario e per il contributo culturale che offre al nostro territorio».

Da parte del primo cittadino un grazie anche al sistema bibliotecario del Sarrabus Gerrei e a Comes Cultura «per l’impegno costante nella promozione della lettura, per la qualità delle proposte culturali e per la cura con cui hanno organizzato questo evento».

Dialoga con l’autrice Daniela Marroccu, modera la serata Raffaela Fa. Le letture che accompagneranno l’incontro sono invece a cura di Danila Fodde.

