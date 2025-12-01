Castiadas si prepara all’atterraggio di Nues2025, la fase finale della prima manifestazione aerea sarda che vedrà numerosi piloti di ultraleggeri planare sulla costa Sud-Est della Sardegna.

Una tre giorni, da sabato 6 a lunedì 8, che si svolgerà tra escursioni, degustazioni e prove di volo gratuite a bordo degli aeroplani condotti da istruttori dell’Aeroclub d’Italia. Durante la manifestazione, che lo scorso weekend ha fatto tappa all’aviosuperficie di Perdasdefogu con decine di voli promozionali, è previsto al campo di volo di Siliqua il battesimo in aria per 30 studenti dell’istituto aeronautico “Mossa” di Oristano.

Le scuole di volo coinvolte nell’iniziativa, finanziata dalla Regione, sono la “Tana del volo” di Siliqua guidata da Daniele Piano e l’Advanced aviation di Castiadas di Paolo Contini e Marco di Belardino, tutti piloti con migliaia di ore alle spalle.

La manifestazione, organizzata dalla Gest coop sociale, si tiene con il convinto sostegno del Comune di Castiadas: «È uno strumento straordinario», dichiara il sindaco Eugenio Murgioni, «per promuovere il nostro territorio, ammirarlo dall’alto per poi attraversarlo con i piedi per terra e vivere paesaggi, sapori, cultura di una comunità che lavora per allungare la stagione turistica».

All’evento saranno presenti l’assessore regionale al Turismo, Franco Cuccureddu e gli amministratori del territorio. Chi arriverà a Castiadas troverà le attività alberghiere e di ristorazione a pieno regime, come assicurato dalla Pro loco e dall’associazione Castiadas ospitale.

Tutti i contatti delle attività commerciali che hanno aderito all’iniziativa sono disponibili sul sito ufficiale: www.manifestazionenues.it.

