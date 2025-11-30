Prosegue con successo il viaggio di Saboris Antigus 2025, rassegna itinerante tra la Trexenta e il Sarcidano. Da questa mattina il centro storico di Suelli è invaso da una marea di visitatori che desiderano gustarsi il ricco programma di appuntamenti tra cultura, artigianato, musica e gastronomia.

Le stradine del borgo antico ospitano laboratori del gusto, mostre di artigianato e arte sacra, mercatini delle eccellenze agroalimentari e spazi dedicati alla creatività e al gioco tradizionale.

La giornata si concluderà alle 20 con l’evento “Itinerando in Arte… in is bias de Sueddi”, che unisce arte, convivialità e sapori con la degustazione di vini novelli e zuppe di legumi locali.

