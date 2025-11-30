I disagi per gli studenti di Sinnai che frequentano il complesso scolastico di via Vesalio a Pirri non si risolvono tra la protesta anche dei familiari. Un grosso problema rimbalzato nuovamente in Consiglio comunale con una seconda interrogazione della consigliera di “Uniti per Sinnai”, Aurora Cappai e con una sua lettera inviata all’Arst.

Il complesso scolastico di Via Vesalio di Pirri che comprende gli Istituti Pertini, Marconi e Meucci presenta problematiche all’andata e al ritorno. Aurora Cappai nella lettera all’Arst propone anche possibili soluzioni. Quali? «L’aggiunta della corsa su gomma che dal capolinea di Via Sant’Isidoro (Sinnai), parta alle 7,25 per portare gli studenti pendolari in via Vesalio in orario utile per l’ingresso a scuola. Per molti, l’alternativa al viaggio in pullman, è il treno dalla stazione della metro di Settimo. Ma a preoccupare sono anche i nuovi orari previsti da lunedì. Ma la navetta 170 che parte da Sant’Isidoro (Sinnai), alle 6,49, arriva alla stazione di Settimo alle 7,06, prestissimo per i nostri ragazzi: la soluzione – chiude Cappai - è aumentare le corse della navetta in coincidenza col passaggio del tram».

L’assessore ai Trasporti Cristiano Spina dice che «c’è collaborazione con la consigliera Cappai e che l’intero problema è allo studio dell’Arst. Sono comunque preoccupato dei nuovi orari programmati dall’Arst e che necessitano di una rimodulazione dei bus navetta. Attendiamo pure l’incremento dei mezzi in gomma sulla linea di via Vesalio».

