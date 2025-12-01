welfare
01 dicembre 2025 alle 20:21
Maracalagonis, contributi sulle case in affitto per 120Gli ammessi a gennaio dovranno consegnare le ricevute di pagamento
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Sono 120 i cittadini che avranno un contributo per pagare l'affitto della casa. Al Comune di Maracalagonis sono stati approvati gli elenchi degli ammessi e dei non ammessi al contributo.
Gli ammessi dovranno consegnare, nel mese di gennaio prossimo, le ricevute di pagamento del canone dell'affitto o copia dei bonifici secondo le indicazioni contenute nel bando L'importo liquidabile dipenderà dalla regolarità delle ricevute di affitto che verranno presentate
© Riproduzione riservata