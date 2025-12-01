Sono 120 i cittadini che avranno un contributo per pagare l'affitto della casa. Al Comune di Maracalagonis sono stati approvati gli elenchi degli ammessi e dei non ammessi al contributo.

Gli ammessi dovranno consegnare, nel mese di gennaio prossimo, le ricevute di pagamento del canone dell'affitto o copia dei bonifici secondo le indicazioni contenute nel bando L'importo liquidabile dipenderà dalla regolarità delle ricevute di affitto che verranno presentate

