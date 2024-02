Definito il programma dell'ultima giornata del Carnevale sinnaese in programma per il 3 marzo su iniziativa dell’Associazione Is Cerbus col patrocinio del Comune.

La manifestazione avrà un’anteprima il 2 marzo alle 18, con un convegno e la proiezione di un documento storico de Is Cerbus. Domenica 3 Marzo, alle 15,30, presso la piazza Funtanalada potrà essere seguita la vestizione de Is Cerbus e de Is Cerbixeddus, con la partecipazione delle maschere ospiti: Sos Traigolzos di Sindia, Tumbarinos di Gavoi, Sos Tintinnatos di Siniscola.

Poi l'avvio della rappresentazione della caccia al cervo nell'abitato.

