Anche a Sinnai le due processioni in onore di Sant'Elena si sono svolte senza i buoi per il divieto di spostamento dei bovini dopo i casi di dermatite, rilevati in un allevamento del Sarrabus la scorsa primavera.

La Santa è stata trasferita in processione nella sua chiesetta di campagna e riportata sempre in processione nella parrocchia di Santa Barbara col carro a cavallo ("Su carrettoni") e la partecipazione dei suonatori di launeddas dell'orchestra popolare sarda di Orlando Mascia.

La festa di Sant'Elena si è svolta per la 103esima volta , a Sinnai processioni e messe (una celebrata con la partecipazione del coro S'Arrodia) nella chiesetta campestre e nella parrocchia di Santa Barbara.

Tra le manifestazioni civili, una gara poetica, la sagra delle mandorle, l'assaggio del dolce, fuochi artificiali e una serata di musica.

© Riproduzione riservata