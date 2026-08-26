Il Comandante della Legione Carabinieri Sardegna, generale di Brigata Francesco Rizzo, e il Comandante provinciale di Cagliari, generale di Brigata Luigi Grasso, hanno effettuato una visita istituzionale presso la Stazione temporanea dell’Arma di Flumini di Quartu.

L'incontro ha rappresentato un'importante occasione per rivolgere un saluto ai militari in servizio presso il presidio territoriale ed esprimere loro apprezzamento per l'impegno assicurato anche questa estate nelle attività di controllo del territorio, mirate a garantire assistenza e tranquillità sia alla popolazione residente sia ai numerosi visitatori presenti sul litorale durante la stagione estiva. Diverse le operazioni portate avanti dai militari di Flumini con arresti per furto, tentato furto e spaccio di droga.

Tante le operazioni di prevenzione che hanno interessato il litorale quartese. Tante le attività anche in collaborazione dei carabinieri della Compagnia di Quartu e delle stazioni dipendenti.





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