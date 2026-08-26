A Maracalagonis è stata pubblicata la graduatoria degli ammessi al “Nido per l'infanzia” per l’anno educativo 2026/2027. Pubblicata il 10 agosto sul sito internet istituzionale del Comune, la graduatoria è ora diventata definitiva. Gli ammessi sono 39.

Per il 1 settembre, nell’asilo nido di via Colombo a Maracalagonis, è previsto alle 18,30, un incontro informativo con le famiglie dei minori ammessi a frequntare il "nido". L'incontro rappresenterà un importante momento di accoglienza e di condivisione per porre le basi dell'alleanza educativa tra famiglie e struttura. Durante la giornata si provvederà a conoscere il gruppo di lavoro. Prevista anche la presentazione dell'équipe educativa, del personale ausiliario e dell'organizzazione del servizio. Si parlerà anche dell'offerta educativa con l' illustrazione del progetto pedagogico-educativo e della Carta dei Servizi. Verrà infine pianificato l'avvio con la condivisione delle modalità e del calendario della fase di inserimento e ambientamento dei bambini.

© Riproduzione riservata