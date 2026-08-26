Storico via libera per la Statale 130: arrivano 38 pareri favorevoliFumata bianca nella Conferenza dei servizi per l’ok definitivo
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
È una giornata storica per la viabilità e la sicurezza della Sardegna. Questa mattina, la conferenza di servizi decisoria convocata dall'Assessorato regionale ai Lavori Pubblici ha sancito l'ok definitivo al progetto di messa in sicurezza della strada Statale 130.
Un traguardo epocale, atteso da oltre trent'anni dai territori e dalle comunità locali, che arriva al termine di un percorso complesso e condiviso.
Un voto all'unanimità
La svolta decisiva è arrivata dallo spoglio dei pareri: tutti i 38 soggetti invitati al tavolo hanno espresso parere favorevole ("sì"). Nessuna osservazione ostativa, dunque, per un'opera considerata ormai non più rinviabile.
Il risultato premia il lavoro di squadra e la forte determinazione dei tre comuni direttamente interessati dal tracciato — Decimomannu, Assemini ed Elmas — che in questi decenni non hanno mai smesso di lottare e lavorare duramente per ottenere un'infrastruttura moderna e sicura.
La spinta della struttura commissariale
Il via libera odierno è il frutto della stretta sinergia tra la struttura commissariale guidata dall'assessore regionale ai Lavori Pubblici, Antonio Piu, e tutti gli enti coinvolti nel procedimento.
Un metodo di lavoro basato sul confronto costante e sulla cooperazione istituzionale che ha permesso di accelerare l'iter burocratico, superando gli ultimi ostacoli e arrivando a blindare la copertura e la cantierabilità dell'intervento.
I prossimi passi
Superato questo scoglio fondamentale, l'attenzione si sposta ora sulla fase operativa.
Tutti i dettagli sui prossimi passaggi dell'iter procedurale, sui tempi di cantierizzazione e sulle modalità d'intervento saranno illustrati domani nell'edizione cartacea de L'Unione Sarda.