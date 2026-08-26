È stata benedetta l'immagine di san Giuseppe Calasanzio all'interno dell'ospedale di Isili che porta appunto il nome del Santo.

È stato il vescovo di Oristano Monsignor Roberto Carboni a presenziare al rito a cui hanno partecipato i dirigenti dell'ospedale e del distretto Sergio Laconi e Lucia Cambilargiu, gli operatori dell'ospedale, diversi sindaci del territorio e i rappresentanti del comitato Sanità bene comune. Una preghiera e l'affidamento del presidio a san Giuseppe Calasanzio ma anche l'appello da parte di tutti perché l'ospedale venga preservato. «Ho incontrato tanti malati - ha detto il vescovo – nei vari paesi vicino ad Isili, ho raccolto la loro paura per l'ospedale e a loro voglio dare voce».

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