l’emergenza
26 agosto 2026 alle 13:21aggiornato il 26 agosto 2026 alle 13:25
Ancora incendi a Capoterra: le fiamme minacciano alcune serreIn azione squadre di vigili del fuoco, Protezione Civile e barracelli
Ancora fiamme a Capoterra. Una squadra della Prociv Santa Barbara è intervenuta assieme alla compagnia barracellare in via Teulada per domare un incendio divampato in un terreno con canne ed eucalyptus.
Un’altra squadra della Prociv Santa Barbara è entrata invece in azione con Assemini Soccorso e vigili del fuoco di Cagliari in località Frà Giuanni, per un rogo che ha interessato macchia mediterranea e minacciato alcune serre.
(Unioneonline)
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