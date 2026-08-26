Ancora fiamme a Capoterra. Una squadra della Prociv Santa Barbara è intervenuta assieme alla compagnia barracellare in via Teulada per domare un incendio divampato in un terreno con canne ed eucalyptus.

Un’altra squadra della Prociv Santa Barbara è entrata invece in azione con Assemini Soccorso e vigili del fuoco di Cagliari in località Frà Giuanni, per un rogo che ha interessato macchia mediterranea e minacciato alcune serre.

(Unioneonline)

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